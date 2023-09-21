黎姿認有戲癮但無暇拍戲 灌輸揀朋友智慧給囡囡
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無線娛樂新聞台報導：專心照顧家人同經營美容生意既馬黎珈而（前名：黎姿），雖然已經退出幕前，但係積極支持慈善活動既佢就現身關注乳癌既活動，呼籲女性要不時檢查身體。抱病在身既佢就話自己日前被囡囡傳染咗甲型流感，喺屋企休息幾日後，經已近乎康復。佢話無傳染人既風險先繼續出席，因為覺得活動好有意義，好想將女性支持女性既訊息傳揚出去。
平日雖然忙於處理公司業務同照顧家庭，Gigi都話會定期做身體檢查，又會重視自己個人時間，盡量令身心得到平衡同健康，例如會行山、做運動以及睇戲。講到鍾意睇戲，未知佢仲有冇戲癮？Gigi就話「心思思想拍吓，但冇時間，所以唔好諗。」
育有三位囡囡既Gigi，一對孖女經已13歲，問到孖女拍拖未，Gigi指仲未，不過被問到囡囡幾歲先畀佢哋拍拖，佢就留露擔心神色話「越遲越好，最好18歲先。」佢話結交不論係男仔同女仔既朋友，都要觀察對方係咪凡事由心而發，唔好只睇外表。
10月1號係Gigi 52歲嘅正日生日，問到點慶祝時，佢話以前都會相約朋友開派對慶祝，但去到而家呢個歲數，反而覺得家人更重要，所以只會同家人簡簡單單食餐飯就已經好開心。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台