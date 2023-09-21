黎姿認有戲癮但無暇拍戲 灌輸揀朋友智慧給囡囡

無線娛樂新聞台報導：專心照顧家人同經營美容生意既馬黎珈而（前名：黎姿），雖然已經退出幕前，但係積極支持慈善活動既佢就現身關注乳癌既活動，呼籲女性要不時檢查身體。抱病在身既佢就話自己日前被囡囡傳染咗甲型流感，喺屋企休息幾日後，經已近乎康復。佢話無傳染人既風險先繼續出席，因為覺得活動好有意義，好想將女性支持女性既訊息傳揚出去。