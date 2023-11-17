黎明演唱會罕見晒舞技 新歌盼慰藉樂迷心靈
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無線娛樂新聞台報導：黎明嘅十場演唱會嚟到第二場，之前甘比喺社交平台指，只有Leon可以坐喺度唱快歌，仍然能夠令到全場勁high翻。呢晚當唱到快歌《聽身體唱歌》時，Leon仍然係坐喺台上唱，而Dancers就喺佢身邊落力跳舞。
見到Leon咁吝惜舞技，屏幕上嘅兔仔都忍唔住現身問佢點解唔跳舞？Leon解釋：「點解唔跳？因為我跳得唔好睇囉！留畀專業 dancers 跳，我都係專心唱歌。」兔仔繼續追問佢係咪跳兩下都唔識？Leon邊答邊示範：「呢兩下我識呀，但唔可以不停 bom 唧 bom 唧嘛！」但示範完幾下「舞技」後，Leon就笑住話自己都係唱歌算喇。
雖然話自己唔叻跳舞，但氣氛到時Leon仍然有跟住跳返兩下，當佢唱到《Sugar in the Marmalade》時就有跟住跳，睇下台下觀眾不停尖叫，就連Leon自己都忍唔住笑出嚟。
另外，Leon繼《超平凡人的主題曲》後，再次以人生作為主題創作新歌《人生遊戲》。歌詞通過遊戲，隱喻人生面臨嘅種種選擇同轉折，每一局遊戲嘅起承轉合，雖然會伴隨住辛酸，但同時都會有反轉命運、逆轉人生嘅時刻，希望喺生活中不斷奔波勞碌嘅人，喺稍作歇息時可以得到心靈慰藉。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台