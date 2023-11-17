黎明演唱會罕見晒舞技 新歌盼慰藉樂迷心靈

無線娛樂新聞台報導：黎明嘅十場演唱會嚟到第二場，之前甘比喺社交平台指，只有Leon可以坐喺度唱快歌，仍然能夠令到全場勁high翻。呢晚當唱到快歌《聽身體唱歌》時，Leon仍然係坐喺台上唱，而Dancers就喺佢身邊落力跳舞。