黎燕珊笑指被惡人角色耽誤戀情 黃建東讚林敏驄係細心男
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無線娛樂新聞台報導：黎燕珊、陳樂榣同黃建東呢日出席食店開幕活動，珊姐喺熱播劇《廉政狙擊》同胡定欣嘅母女戲非常感人，佢話好開心同定欣合作，又話劇中呢個單親媽媽嘅角色，投放咗唔少自己嘅親身經歷入去。珊姐笑言由於自己演親嘅角色都係惡人，呢個形象嚇走唔少男士，搞到佢嘅Mr Right遲遲都未出現，佢仲話而家連自己媽咪都嬲咗佢，原因係話珊姐成日演啲老角呀。
陳樂榣有份投資嘅咖啡店早前畀人爆竊同破壞，佢話好在損失唔多，而犯人亦都已被捕，陳樂榣又指事發後都即時有加強個保安系統呀。東東早前為林敏驄演唱會擔任嘉賓，佢話好多謝驄哥同《下流上車族》嘅一眾演員，東東又話唔好睇驄哥表面好似好無厘頭咁，其實對方內在係一個好細心好有愛嘅男人呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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