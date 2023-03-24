黎燕珊笑指被惡人角色耽誤戀情 黃建東讚林敏驄係細心男

無線娛樂新聞台報導：黎燕珊、陳樂榣同黃建東呢日出席食店開幕活動，珊姐喺熱播劇《廉政狙擊》同胡定欣嘅母女戲非常感人，佢話好開心同定欣合作，又話劇中呢個單親媽媽嘅角色，投放咗唔少自己嘅親身經歷入去。珊姐笑言由於自己演親嘅角色都係惡人，呢個形象嚇走唔少男士，搞到佢嘅Mr Right遲遲都未出現，佢仲話而家連自己媽咪都嬲咗佢，原因係話珊姐成日演啲老角呀。