黎瑞恩月中「入五」親友預備大型驚喜

無線娛樂新聞台報導：18號就係黎瑞恩50歲生日，呢日一班親友為佢預備咗超大型驚喜，除咗兩頭醒獅又有財神之外，更加即場切燒豬慶賀，咁盛大嘅場面連佢都嚇一跳呀。小恩子又話新年願望除咗大家都身體健康之外，亦都希望世界和牙平，大家都開開心心呀。