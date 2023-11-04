請客必食18道菜丨顧紀筠鄭丹瑞美食當前有壓力 家燕姐著鬆身衫化身大胃…
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無線娛樂新聞台報導：請客必食18道菜丨顧紀筠鄭丹瑞美食當前有壓力 家燕姐著鬆身衫化身大胃王
黎耀祥主持TVB飲食節目《請客必食18道菜》邀來一班份量級人馬齊集，曾志偉、薛家燕、顧紀筠、李家鼎、鄭丹瑞、馬時亨、劉惠平先生、王英偉博士，以及名廚周中同黃亞保，呢日喺中華廚藝學院開餐品嚐18道菜。
鼎爺過往喺節目中操刀做大廚，今次成為席上客，鼎爺笑言感覺差好遠，有機會邊講邊食，祥仔同保哥喺節目帶大家四出尋味，從中了解新派粵菜佳餚製作方法，家燕姐、顧老闆同旦哥難得聚頭，一見面便話題不斷，旦哥見到美食當前有壓力，皆因平時8道菜都未必食得晒，反而家燕姐有備而來，著咗件鬆身衫可以做大胃王。
餐飲專家劉惠平先生指今次啲師傅將自己嘅工夫菜式展露出嚟，馬時亨同王英偉博士試勻十幾道菜均稱大飽口福！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台