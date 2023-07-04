黎芷珊赴紐約拍節目透露嘉賓正舉行巡迴 行程緊密難有私人時間

黎芷珊赴紐約拍節目透露嘉賓正舉行巡迴 行程緊密難有私人時間

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：黎芷珊呢日現身機場準備出發去紐約為TVB全新節目《芷珊約你（暫名）》錄影，之前因疫情影響而3年未有外遊，芷珊今次拍攝節目特別用心策劃，順便好好歎一下！

芷珊講明呢次繼續碌人情卡搵咗好多好朋友出鏡，主題跟巡迴演唱會有關，芷珊就話嘉賓名單好易估到，而佢此次行程拍攝時間緊密，未必有私人時間逛街，坦言坐長途機到當地便要立即開工，芷珊對快速上落妝感到好頭痛，又透露之後返港逗留3日，又要再出發到另一個地方。

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將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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