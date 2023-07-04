黎芷珊赴紐約拍節目透露嘉賓正舉行巡迴 行程緊密難有私人時間
芷珊講明呢次繼續碌人情卡搵咗好多好朋友出鏡，主題跟巡迴演唱會有關，芷珊就話嘉賓名單好易估到，而佢此次行程拍攝時間緊密，未必有私人時間逛街，坦言坐長途機到當地便要立即開工，芷珊對快速上落妝感到好頭痛，又透露之後返港逗留3日，又要再出發到另一個地方。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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