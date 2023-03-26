黎諾懿可嵐現身名廚活動 為父母鋪排愛子學煮食助抱孫
諾懿話行行出狀元，子女有興建父母自然要支持，又話唔少廚師都有如男神女神一樣，仲搞笑話自己遲咗入行咁話。有部份父母因為怕危險而禁至小朋友入廚房，不過佢就持相反意見，反而覺得多接觸先明白要注意小心之處喇。
一樣係兩子之母嘅可嵐，就認為男仔識煮食除咗有型又叻仔之外，同時又係追女仔秘密武器，所以他日要抱孫都易啲喎。
諾懿即將就會開拍同小朋友有關嘅新節目，不過就話唔會帶小朋友參與，因為怕自己要分心照顧之餘，又難以安排工事，不過如果擔任嘉賓就無任歡迎喇。
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