黎諾懿帶小春雞澳門宣傳 新節目訪當地新舊特色食肆
廣告
無線娛樂新聞台報導：黎諾懿早前拍攝嘅全新飲食節目《尋味澳門》即將推出，呢日諾懿就帶埋囝囝小春雞應贊助商邀請到當地宣傳，諾懿仲帶埋寶貝囝品嚐自細已經食嘅童年美味。佢仲話身為喺澳門長大嘅藝人，希望下一代都可以對當地中西匯聚嘅飲食文代更有了解咁話。
諾懿又喺現場父子檔合作炮製沙律，仲一齊向現場觀眾派發紀念品。聖誕將至，諾懿就話因為細囝小冬牛年紀尚幼，所以今年未必會外遊，不過就會為家人安排禮物，仲會為太太安排假期好好休息拍拖咁話。
至於下月就係年度台慶頒獎禮，諾懿雖然今年未有劇集推出，不過負責嘅幾個綜藝節目當中，佢就希望有份主持嘅親子育兒節目《爸知弊! 你嚟湊吖!》團隊可以有機會得獎喇。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台