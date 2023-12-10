黎諾懿帶小春雞澳門宣傳 新節目訪當地新舊特色食肆

無線娛樂新聞台報導：黎諾懿早前拍攝嘅全新飲食節目《尋味澳門》即將推出，呢日諾懿就帶埋囝囝小春雞應贊助商邀請到當地宣傳，諾懿仲帶埋寶貝囝品嚐自細已經食嘅童年美味。佢仲話身為喺澳門長大嘅藝人，希望下一代都可以對當地中西匯聚嘅飲食文代更有了解咁話。