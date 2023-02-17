黎諾懿爆大仔表演慾太強 唔贊成畀「小春雞」頻密出鏡
黎諾懿爆大仔表演慾太強，笑言唔敢帶阿仔到現場，因為阿仔會要求上台及煮嘢，黎諾懿無奈：「佢而家覺得自己嘅廚藝同焦點度都出名過爸爸，佢嚟到要花好多時間唔畀佢上台，跟住又要喺台上介紹我位公子喺台下，所以大仔比較麻煩啲，成日想出鏡，離晒譜！細仔就好啲，不過費事老婆要照顧細仔，大仔又要扭上台。」
黎諾懿亦唔介意同大仔父子檔拍節目，不過要求公司要出糧畀阿仔，暫時佢都希望阿仔係過小朋友生活，學劍擊同游水，黎諾懿始終唔想阿仔成日上鏡。
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