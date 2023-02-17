黎諾懿爆大仔表演慾太強 唔贊成畀「小春雞」頻密出鏡

無線娛樂新聞台報導：黎諾懿呢日出席本地有機食品活動，即場示範煮有機菜式，黎諾懿一向煮嘢食好叻，原來佢都有教兒子「小春雞」黎峰睿下廚，雖然好多人會覺得畀小朋友下廚好危險，不過黎諾懿覺得小朋友應該自己成長，喺「小春雞」3歲嗰年，黎諾懿已教阿仔煮即食麵：「係男仔嚟，我係會畀佢試，阿仔而家埋位係成日炒嘢同煎嘢，好多嘢都會做。」