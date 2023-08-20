小春雞愛出活動享受成為焦點 黎諾懿隨子心意發展不作阻礙

無線娛樂新聞台報導：近來不時為唔同節目擔任埋節目監製嘅 黎諾懿 ，暑假期間不時都會帶埋大囝 小春雞 一齊現身，諾懿呢日仲話小春雞成為唔少公關朋友心中嘅熱門邀請對象，而阿囝公開現身仲非常自得其樂，令佢都想問到底係哪來的自信呀。