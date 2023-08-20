小春雞愛出活動享受成為焦點 黎諾懿隨子心意發展不作阻礙
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無線娛樂新聞台報導：近來不時為唔同節目擔任埋節目監製嘅 黎諾懿 ，暑假期間不時都會帶埋大囝 小春雞 一齊現身，諾懿呢日仲話小春雞成為唔少公關朋友心中嘅熱門邀請對象，而阿囝公開現身仲非常自得其樂，令佢都想問到底係哪來的自信呀。
佢又話同太太都完全冇打算培育小春雞入行嘅計劃，不過他日如果佢對演藝圈有興趣，點發展就隨小朋友心意喇。諾懿早前一家人趁暑假出遊，不過就話攰到不得了，至於有冇計劃再追多個，佢就話已經估計到他日嘅景像，所以都係兩個夠晒數咁話喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台