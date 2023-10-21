黎諾懿請4女神助陣拍節目艷福不淺 劉穎鏇難忘被孭過溪澗
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無線娛樂新聞台報導：黎諾懿主持全新旅遊節目《隨懿深度行》將於下星期四10月26號首播，今次佢繼續碌盡人情卡邀來好友李佳芯、高海寧、黃翠如同劉穎鏇參與拍攝，呢日佢哋一齊出席記者會，翠如有事未能現身。
黎諾懿搵4位女神拍攝助陣直認艷福不淺，最開心喺大家寓工作於娛樂，黎諾懿好珍惜有機會跟好友聯誼嘅時間，呢18日一齊坐車食飯嗰陣傾吓偈，今次拍旅遊節目好唔同，嘉賓要參與其中，由心去出發講吓首次試玩嘅感受，
李佳芯、高海寧同劉穎鏇呢次要接受不同嘅挑戰，年紀最細嘅劉穎鏇獲黎諾懿特別照顧，最難忘被對方孭住行溪澗，高海寧則前往「天空之鏡」，回想嗰陣冇咩瞓覺，高海寧喺武漢拍嘢再飛去當地拍節目3日再回去繼續開工；李佳芯與黎諾懿老友鬼鬼，讚整個過程係做番自己，完全唔似背稿開工！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台