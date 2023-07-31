黎諾懿細仔中RSV要留港照顧 劉倩婷讚甄子丹囡囡唱歌好聽
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無線娛樂新聞台報導：黎諾懿同太太李潔瑩、大仔小春雞一齊現身一個元宇宙頒獎活動，原來小春雞已經學習咗相關課程兩年，佢同同學仔以中環街市為主題創作參賽，最終獲得優異獎，身為爸爸嘅諾懿好戥囝囝開心，鼓勵佢喺更多領域發展。
諾懿話本身一早計劃好家庭旅行，但因為細仔中咗呼吸道合胞病毒（RSV），而啲菌仲入咗腸，令細仔不停痾，由於要照顧對方嘅關係，所以只好取消行程，令到身為哥哥嘅小春雞難免有少少失望。
而同場嘅劉倩婷同老公李丞責早前就去咗意大行出席甄子丹同太太汪詩詩結婚20周年嘅party，順便享受假期。甄子丹囡囡 甄濟如 Jasmine最近以唱跳歌手出道，而當日喺party上Jasmine都有一展歌喉，身為席上賓嘅劉倩婷就大讚Jasmine唱歌好好聽，而李丞責就讚對方嘅歌聲同專業歌手冇分別。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台