黎諾懿細仔中RSV要留港照顧 劉倩婷讚甄子丹囡囡唱歌好聽

無線娛樂新聞台報導：黎諾懿同太太李潔瑩、大仔小春雞一齊現身一個元宇宙頒獎活動，原來小春雞已經學習咗相關課程兩年，佢同同學仔以中環街市為主題創作參賽，最終獲得優異獎，身為爸爸嘅諾懿好戥囝囝開心，鼓勵佢喺更多領域發展。