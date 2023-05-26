黎諾懿被睇好贏面最大 麥美恩邀體育界博士助陣迎戰Bob麥玲玲
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無線娛樂新聞台報導：黎諾懿、林盛斌（Bob）、麥玲玲、麥美恩、余思霆同陳星妤呢日作客C君、謝嘉怡與黃紫恩主持嘅遊戲節目《咁你都唔識》，嘉賓各自帶埋一位素人朋友組隊參與，大玩常識問答遊戲，爭奪獎金同獎品。
黎諾懿被睇好贏面最大，佢笑言今次表現差咗少少，余思霆則請閨密男友作客擔任軍師，各人為求取勝，搵咗唔同嘅人幫手，事前做足功課，麥美恩邀請體育界博士助陣，玲玲師傅反選平民貼地嘉賓，林盛斌帶咗社會大學出身嘅「大秘書」迎戰！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台