黎諾懿被睇好贏面最大 麥美恩邀體育界博士助陣迎戰Bob麥玲玲

無線娛樂新聞台報導：黎諾懿、林盛斌（Bob）、麥玲玲、麥美恩、余思霆同陳星妤呢日作客C君、謝嘉怡與黃紫恩主持嘅遊戲節目《咁你都唔識》，嘉賓各自帶埋一位素人朋友組隊參與，大玩常識問答遊戲，爭奪獎金同獎品。