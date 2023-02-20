黎諾懿楊卓娜久別重逢 升呢父母交流親子經驗

無線娛樂新聞台報導：黎諾懿 同 楊卓娜 呢日一齊為一個慈善步行活動擔任嘉賓，相識多年嘅佢哋原來今次係相隔成10年來再次合作，已經為人父母嘅佢哋，呢日仲猛咁分享湊小朋友嘅唔同經驗呀。而平時成日會帶大仔 小春雞 出席唔同活動嘅諾懿，呢日就話因為怕難以分心，所以先唔帶佢出現喎。