黎諾懿深水埗探祕爆料童年電腦天才身份 網民瘋傳「港普教父」爆笑留言

43歲的黎諾懿自2014年與前港姐李潔瑩結婚後，育有兩名子女，家庭生活幸福美滿。除了演戲，黎諾懿也活躍於多個綜藝節目，並嘗試擔任監製，展現其多才多藝的一面。近期，他更投身於直播帶貨，憑藉其獨特的港普口音，成為網絡熱話。