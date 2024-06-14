黎諾懿深水埗探祕爆料童年電腦天才身份 網民瘋傳「港普教父」爆笑留言
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43歲的黎諾懿自2014年與前港姐李潔瑩結婚後，育有兩名子女，家庭生活幸福美滿。除了演戲，黎諾懿也活躍於多個綜藝節目，並嘗試擔任監製，展現其多才多藝的一面。近期，他更投身於直播帶貨，憑藉其獨特的港普口音，成為網絡熱話。
探索深水埗隱藏寶地
黎諾懿最近在社交媒體上分享了一段探訪深水埗的影片，引起了網民的熱烈討論。「遊戲愛好者必逛之地！推薦一個遊戲發燒友必須來逛的地方#深水埗#黃金商場」他在影片中說。影片顯示他穿著黑色服裝，帶領觀眾遊覽這個他從小熟悉的地方，透露了許多有趣的事情。
童年祕密與遊戲共鳴
在影片中，黎諾懿興奮地分享了他的童年祕密，「其實我從小就是一個電腦天才，在這裏買很多最新的底板、CPU、SD卡呀、買各種零件去組裝我的電腦，所以我是很厲害的。」他還透露，這份愛好也與他的兒子「小春雞」共享，「其實我常常在家打遊戲的，還有跟我的孩子都是打遊戲的，小春雞每次過來都知道自己要買什麼遊戲，因爲他在網上已經搜索好，他過來是要找什麼遊戲。」
網民熱議港普口音
黎諾懿的港普口音引起了網民的廣泛關注，許多人留言稱讚他的口音，「港普教父！」、「本廣東人表示：不看字幕我真的聽不懂」、「有很多癲佬（電腦）」、「你的普通話比蔡少芬還普通」，顯示出他在網絡上的高人氣。
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圖片來源：TVB