陳展鵬對追仔抱平常心 愛女「小豬比」得黎諾懿歡心
廣告
無線娛樂新聞台報導：由黎諾懿主持綜藝節目《爸知弊，你嚟湊吖》將於8月31號起逢星期四、五晚10點半播出，呢日諾懿聯同有份參與拍攝嘅星級爸媽陳展鵬及單文柔，一齊出席節目記招，呢個節目可以睇到一眾爸爸湊小朋友嘅一面，而拍攝方式新鮮又好玩。
諾懿笑言四位爸爸有4個不同嘅特質，展鵬平時睇好硬朗，對住阿女「小豬比」即變得好柔情，加上小豬比真係好得意，諾懿亦非常喜歡小豬比，阿Bob本身好笑，原來兒子道申（Jaye Jaye）更加好笑；諾懿讚吳若希老公Alex湊仔湊得好，仲叫吳若希檢討自己。
作為二子之父嘅諾懿，獲節目組送上驚喜，兒子小春雞突襲拍攝現場，令諾懿失分寸，而單文柔最難係拍攝前期要瞞住老公，與節目組聯絡，講到阿女「小豬比」得諾懿歡心，單文柔笑指因為佢有個仔，見人哋啲女就覺得好可愛，佢哋兩公婆覺得人哋啲仔好得意，展鵬對追仔抱平常心。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台