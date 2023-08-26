陳展鵬對追仔抱平常心 愛女「小豬比」得黎諾懿歡心

無線娛樂新聞台報導：由黎諾懿主持綜藝節目《爸知弊，你嚟湊吖》將於8月31號起逢星期四、五晚10點半播出，呢日諾懿聯同有份參與拍攝嘅星級爸媽陳展鵬及單文柔，一齊出席節目記招，呢個節目可以睇到一眾爸爸湊小朋友嘅一面，而拍攝方式新鮮又好玩。