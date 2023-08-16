黑人陳建州被爆性騷擾事件後首露面 望用法律捍衛清白
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無線娛樂新聞台報導：黑人陳建州被爆性騷擾事件50日後首度露面，於8月16號早上以原告身份現身台北地檢署應訊，被大批傳媒追訪，場面混亂。
見慣大場面嘅黑人卻好冷靜，黑人邊行邊受訪：「各位辛苦，我先進去報到，今天就是來透過法律捍衛自己嘅清白。」，呢日經過一小時應訊後，黑人神情輕鬆步出並接受傳媒訪問，佢多謝大家關心，由於本案已進入司法程序，未來有機會再同大家說明及報告，繼續用法律來捍衛自己嘅清白。黑人步出門外時忽然下傾盆大雨，見佢未有準備雨傘，冒雨登車離開，而大牙暫無法回應司法事宜。
黑人早前被台灣前黑澀會成員大牙（周宜霈）指控11年前闖入飯店內性騷擾，黑人原本向大牙求償1000萬元新台幣，事後黑人又撤回民事起訴，改提告刑事誹謗。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台