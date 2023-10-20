黑人陳建州被指性騷擾反告大牙妨害名譽 再應訊：偵查不公開

無線娛樂新聞台報導：黑人陳建州不滿「大牙」周宜霈指控曾遭他性騷擾，早前提民事訴訟求償千萬撤回，後來反告大牙誹謗。「黑人」陳建州於10月19號再被臺北地方檢察署傳喚，，歷經一個半小時庭訊後，黑人步出地檢署時，見佢神情輕鬆。