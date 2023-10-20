黑人陳建州被指性騷擾反告大牙妨害名譽 再應訊：偵查不公開
廣告
無線娛樂新聞台報導：黑人陳建州不滿「大牙」周宜霈指控曾遭他性騷擾，早前提民事訴訟求償千萬撤回，後來反告大牙誹謗。「黑人」陳建州於10月19號再被臺北地方檢察署傳喚，，歷經一個半小時庭訊後，黑人步出地檢署時，見佢神情輕鬆。
被問大牙已喺香港律師陪同下，到案發地嘅香港警局完成報案，以捍衛並保障個人權益，陳建州未有回應此事，只透露因偵查唔公開，自己唔方便講太多，擇日有機會再跟大家報告
藝人大牙今年6月喺透過facebook公開指控11年前跟時任老闆陳建州赴香港錄節目，被其環抱性騷，事後陳建州與太太范瑋琪共同對大牙提出民事訴訟，要求賠償新台幣1000萬元及刊登道歉啟事，以維護自身名譽，但陳建州夫婦後來撤回民事訴訟，委託律師向台北地檢署遞狀，控告大牙涉嫌妨害名譽等罪。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台