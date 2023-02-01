黑幫少爺愛上我｜大熱泰劇男神襲港 見面會Fans逼爆會場

無線娛樂新聞台報導：泰國大熱BL劇《黑幫少爺愛上我》嘅演員，近日首次襲港舉行Fans見面會，15位成員呢日齊齊現身九龍灣，仲齊齊獻唱劇集主題曲《Free Fall》，之後又齊齊換衫出席見面會，佢哋又分別以歌舞短劇同泰國傳統打扮現身，令台下Fans熱血沸騰呀。