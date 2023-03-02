柯震東破相首露面明顯消瘦 承認傷勢嚴重有陰影

無線娛樂新聞台報導：柯震東上年12月喺拍劇嗰陣俾無人機整傷面部需要縫針，休養兩個月之後，呢日佢就為首次執導嘅電影《黑的教育》，同九把刀、蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯一齊現身戲院造勢。見佢左眼角下方貼住膠布，雖然佢睇落都係咁靚仔，但係佢明顯瘦咗唔少，坦言經過此事心中留有陰影。