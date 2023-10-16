李家鼎疑被大王激到黑面 安德尊認錄影廠好火：鼎爺入廚火喉十足
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無線娛樂新聞台報導：鼎爺李家鼎近日現身TVB休閒資訊節目《流行都市》主持全新煮食環節，網民指鼎爺疑被大王安德尊激到黑面，皆因大王喺鼎爺煮緊嘢食嗰陣不斷講嘢，現場氣氛火氣十足。
大王安德尊同拍檔謝芷倫呢日繼續為節目開工，直認錄影廠好火，因鼎爺入廚火喉十足，謝芷倫則指見到鼎爺大駕光臨好開心，今次機會難逢跟鼎爺學整家常菜。
大王堅持繼續講嘢大聲，又指鼎爺係前輩講嘢一定畀反應，大王解釋與鼎爺相處模式：「同鼎爺相識幾十年，大家就係咁溝通，可能少見佢哋一齊上電視。」
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台