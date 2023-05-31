龍婷爆丁文俊唔識氹女仔 與《中年好聲音》戰友組期間限定band

龍婷爆丁文俊唔識氹女仔 與《中年好聲音》戰友組期間限定band

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：龍婷同丁文俊呢對緋聞情侶呢日再次合體，喺電視城古裝街拍攝經典劇集歌MV，呢次仲搵埋梁浩銓、梁榮智、劉智衛同何博文呢幾位《中年好聲音》戰友嚟幫手伴奏呀。

對於第一次唱劇集主題曲，龍婷同丁文俊都話好興奮，仲透露呢次首歌搵嚟Johnny Yim重新編曲，所以聽起嚟成首歌多咗份Rock味。雖然之前喺比賽入面都有合作過唱情歌，但龍婷話今次同丁文俊嘅合作多咗份新鮮感，笑言錄音時好似鬥法咁呀。

今次成功挑戰唱武俠feel嘅歌，問到佢哋自己最鍾意唱邊類型歌曲？龍婷就話自己比較鍾意唱冧爆嘅情歌，唔好太苦情，等歌迷可以成日聽冧足成日。而丁文俊就話除咗唱歌外，自己都想試下劇，特別係拍武俠片，不過身旁嘅龍婷就話佢啱做搞笑嘅角色，問到龍婷咁講係咪因為平日丁文俊成日都氹佢開心？龍婷即毫不留情話丁文俊唔係好識氹人呀。

至於梁浩銓、梁榮智、劉智衛同何博文就話呢次係一個限定組合，不過問到嚟緊會唔會有機會四個人出吓歌？佢哋都話如果有機會嘅唔會抗拒呀！

網民點睇？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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