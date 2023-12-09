龍婷宣佈再舉行慈善音樂會 笑言行善比賺錢更開心
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無線娛樂新聞台報導：今年先後兩度同管弦樂團合作嘅龍婷，呢日出席記招宣佈會再同樂團合作舉行慈善音樂會，抱病出席嘅佢，仲透露自己咳咗半個月都未好返，好在呢排唔使做個人演唱會，所以先冇咁大壓力呀。
龍婷表示嚟緊仲有唔少演出，不過佢就好有信心過多兩三日咳嗽就會好返，唔會影響到到時嘅演出。龍婷仲話自己有50年嘅咸柑桔，細問之下佢話係fans送畀自己嘅，笑言fans連自己嘅嫁妝都送咗畀佢。
唔少藝人都會喺年尾時間總括一下自己呢一年嘅成績同工作，但龍婷就話自己未計過，佢指完成比賽後，自己一直都有唔少工作，而喺30號就會出一條片為自己總結今年號成績。問到呢年咁多工作，係咪令佢荷包滿滿？龍婷就話自己冇計過，但今年做嘅好多都係慈善騷，佢覺得咁樣畀賺幾多錢嚟得更開心呀！
網民點睇？
支持龍婷❤🐉💃🎤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台