龍婷重臨旺角開慈善騷勾回憶 大唱經典歌四大天王通殺

無線娛樂新聞台報導：龍婷 一連兩場嘅慈善音樂會呢日展開序幕，除咗為觀眾帶來多首唔同歌曲之外，佢亦分別換上多套華麗歌衫為歌迷表演，呢晚佢更先後挑戰四大天王嘅經典歌曲，令大家非常驚喜。不過最驚喜嘅就可能係呢晚佢邀請同樣靚聲嘅 李國祥 擔任嘉賓又一齊合唱喇。