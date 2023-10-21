龍婷重臨旺角開慈善騷勾回憶 大唱經典歌四大天王通殺
廣告
無線娛樂新聞台報導：龍婷 一連兩場嘅慈善音樂會呢日展開序幕，除咗為觀眾帶來多首唔同歌曲之外，佢亦分別換上多套華麗歌衫為歌迷表演，呢晚佢更先後挑戰四大天王嘅經典歌曲，令大家非常驚喜。不過最驚喜嘅就可能係呢晚佢邀請同樣靚聲嘅 李國祥 擔任嘉賓又一齊合唱喇。
事後受訪時，Stacey就話一直都非常喜歡李國祥嘅歌曲，今次更係首次同對方合唱咋。由街頭唱遍各大舞台嘅佢，呢晚一有機會亦把握時間落台同大家握手合照近距離接觸。佢仲話場館身處旺角，勾起唔少當年旺角街頭獻唱嘅回憶呀。
網民點睇？
祝你紅館願望成真！努力💪加油👏 👏👏
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台