龍婷流動宣傳演唱會 歌迷街頭冒雨應援
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無線娛樂新聞台報導：即將展開新一輪演唱會嘅 龍婷 ，呢日以流動宣傳車嘅方式到鬧市宣傳，雖然天氣普通仲落住雨，不過一班歌迷就依舊熱情冒雨支持喇。首次體驗呢種方式宣傳嘅龍婷走足幾場，就話感覺非常新鮮，仲正式可以話係唱遊香港呀。
去到中環一站，亦勾起佢當年街頭演唱嘅唔少回憶，而佢最近已為演唱會開始養身同做運動喇。當年以旺角為根據地嘅佢，呢日當然唔少得再重回「菜街」演出啦。
網民點睇？
👍👍👍龍婷🎈🎈🎈小龙女
人心所向，果然係觀眾最愛好聲音❤❤❤
龍婷,你唱歌好好聽,支持你
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台