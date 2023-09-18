龍婷流動宣傳演唱會 歌迷街頭冒雨應援

無線娛樂新聞台報導：即將展開新一輪演唱會嘅 龍婷 ，呢日以流動宣傳車嘅方式到鬧市宣傳，雖然天氣普通仲落住雨，不過一班歌迷就依舊熱情冒雨支持喇。首次體驗呢種方式宣傳嘅龍婷走足幾場，就話感覺非常新鮮，仲正式可以話係唱遊香港呀。