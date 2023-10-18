龍婷為演唱會Part 2密鑼緊鼓綵排 被十級難度舞步考起
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無線娛樂新聞台報導：龍婷嚟緊將會喺旺角麥花臣場館舉行演唱會part 2，呢排佢密鑼緊鼓進行綵排，今次佢仲邀請到二胡大師霍世潔參與演出，佢哋已經係第二次合作，相信二人更有默契。
霍老師唔單只大讚龍婷為人豁達，仲話佢嘅歌聲充滿味道，每次聽佢唱歌都好享受，龍婷雖然歌唱好有實力，但係講到跳舞，龍婷直認呢次遇上大難題，佢仲特登揀咗自己年青時好想學嘅舞練習，經過老師悉心教導後，龍婷終於掌握到技巧，笑指覺得自己春青返晒嚟！
網民點睇？
強強聯手，如虎添翼！期待精彩演出🎉🎉
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台