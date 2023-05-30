龍婷音樂會上化身跳唱歌手 彭家麗擔任嘉賓合唱金曲

龍婷音樂會上化身跳唱歌手 彭家麗擔任嘉賓合唱金曲

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：龍婷聯同香港青年愛樂樂團舉行慈善音樂會，呢次係佢參加《中年樂聲音夢想成真》演唱會後首個個人騷，所以龍婷都非常重視，一開場就獻唱多首金曲。

為咗呢次音樂會，龍婷花咗三日時間去設計歌單，佢話自己有好多歌都想揀，但因為怕自己係台上唱時，觀眾唔鍾意會有冷場，所以呢次佢就揀晒觀眾喜樂嘅歌曲喇。

而為咗令觀眾睇到更多面向嘅自己，呢晚龍婷仲一展舞技做跳唱歌手，又同嘉賓彭家麗合唱金曲，龍婷話好多謝對方答應做自己音樂會嘉賓，同佢一齊重溫舊夢呀。

網民點睇？

動靜皆能，高水準演出，慈善天后👏👏👏

好精彩的表演！👍👏😊

小龍女精彩演出🎈🎈🎈

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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