龍婷音樂會上化身跳唱歌手 彭家麗擔任嘉賓合唱金曲
為咗呢次音樂會，龍婷花咗三日時間去設計歌單，佢話自己有好多歌都想揀，但因為怕自己係台上唱時，觀眾唔鍾意會有冷場，所以呢次佢就揀晒觀眾喜樂嘅歌曲喇。
而為咗令觀眾睇到更多面向嘅自己，呢晚龍婷仲一展舞技做跳唱歌手，又同嘉賓彭家麗合唱金曲，龍婷話好多謝對方答應做自己音樂會嘉賓，同佢一齊重溫舊夢呀。
網民點睇？
動靜皆能，高水準演出，慈善天后👏👏👏
好精彩的表演！👍👏😊
小龍女精彩演出🎈🎈🎈
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