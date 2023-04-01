StarTalk丨《龍與地下城》演員玩桌遊增進了解 Chris Pine體驗遊戲...

StarTalk丨《龍與地下城》演員玩桌遊增進了解 Chris Pine體驗遊戲…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：StarTalk丨《龍與地下城》演員玩桌遊增進了解 Chris Pine體驗遊戲魅力

改編自知名暢銷桌遊嘅新戲《龍與地下城：盜賊榮耀》於3月上映，電影卡士陣容強大，TVB娛樂新聞台主播王鎮泉（Jeoffrey）跟其中幾位主演、兩位導演等分享拍攝點滴，拍攝前眾演員約埋一齊玩桌遊增進了解。

Chris Pine享受角色扮演過程，用咗3個鐘玩桌遊假裝自己係精靈，延續童年玩耍嘅樂趣，Michelle Rodriguez喺遊戲過程鍛鍊想像力，同時體驗遊戲魅力所在，新戲不乏搞笑幽默場口，令電影充滿笑料，導演亦玩咗好多心機將角色及場景完美活現出蹳，佢透露為每個魔咒設計不同手勢。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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