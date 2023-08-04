龔嘉欣與馮素波熱情打招呼嗌「奶奶」 透露將拍新劇跟老拍檔陳豪再合作…
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無線娛樂新聞台報導：龔嘉欣與馮素波熱情打招呼嗌「奶奶」 透露將拍新劇跟老拍檔陳豪再合作
龔嘉欣近日憑住同張振朗主演戲集《靈戲逼人》而人氣急升，呢日佢聯同馮素波一齊出席醫美品牌剪綵活動，《靈戲逼人》上周大結局口碑收視報捷，龔嘉欣開心見到大家喜歡呢個CP組合。
龔嘉欣近年積極發展副業，投資蛋糕店同榮升餐廳老闆娘，龔嘉欣同時喺演藝路上繼續打拚，嚟緊為新劇《企業強人》開工，今次再與老拍檔陳豪及譚俊彥合作，故事講佢由一個小妹妹變成女強人。
龔嘉欣與波姐拍TVB劇集《幕後玩家》飾演兩婆媳，龔嘉欣呢日見到波姐即熱情打招呼並嗌「奶奶」，波姐笑指歷屆有唔少港姐演過佢嘅新抱仔，至今仍會叫波姐做「奶奶」。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台