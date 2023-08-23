龔嘉欣與緋聞男友開設新餐廳 黎諾懿豪言開夠廿間分店

無線娛樂新聞台報導：早前宣佈開餐廳做老闆嘅 龔嘉欣 ，新店話咁快已經正式式開幕，呢日佢仲同日籍緋聞男友 松岡哲也 齊齊現身，加埋好姊妹 陳凱琳 譚凱琪 同埋 何艷娟 等撐場，而 黎諾懿 呢位創意總監仲帶埋太太 李潔瑩 拍拖到場祝賀。