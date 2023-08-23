龔嘉欣與緋聞男友開設新餐廳 黎諾懿豪言開夠廿間分店
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無線娛樂新聞台報導：早前宣佈開餐廳做老闆嘅 龔嘉欣 ，新店話咁快已經正式式開幕，呢日佢仲同日籍緋聞男友 松岡哲也 齊齊現身，加埋好姊妹 陳凱琳 譚凱琪 同埋 何艷娟 等撐場，而 黎諾懿 呢位創意總監仲帶埋太太 李潔瑩 拍拖到場祝賀。
靚老闆 嘉欣 就話自己會主力負責市務宣傳等部份，而好姊妹Grace同Zoie人到禮齊到，仲話同小朋友攞晒牌先可以出席咋。
諾懿 呢個最接近神嘅男人，做監製之餘又要涉獵唔同生意，今次用咗短短一個月就從冇到有搞掂開張，仲話目標係要開20間分店，想染指唔同地區，認真犀利呀。講起大仔小春雞早前登上大舞台演奏鋼琴非常淡定，呢日兩位父母提起都感覺到佢哋有幾開心呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台