嘉欣Zoie情人節共享甜蜜 教泉叔落手整蛋糕氹未婚妻
啱啱求婚成功嘅 王鎮泉 就因為想喺結婚前俾驚喜未婚妻，呢日就跟埋嘉欣同Zoie一齊去學整蛋糕，仲順便再了解吓情人節女士嘅心情同請教吓Zoie夫妻相處之道喇。
本身對整甜品都有唔少研究嘅嘉欣，呢日亦趁機跟師傅偷師，而Zoie仲爆自己過往整甜品嘅蝦碌事件，但係佢哋似乎就對泉叔可唔可以成功複製師傅嘅蛋糕有啲懷疑喇。
講到一年一度情人節，近嚟傳出疑幻似真緋聞嘅嘉欣，就話大個之後會同另一半互相計劃節目，不過女仔就提示女仔一定會鍾意有驚喜喇。至於Zoie已經榮升人母，所以就要先照顧好小朋友，先再同老公齊齊偷時間拍吓拖，仲爆會呷成日黐實老公嘅囡囡醋喇。
近日傳緋聞嘅嘉欣，雖然已經講過話係美麗的誤會，而呢日佢就話大家對自己嘅祝福同關心都會照單全收，不過就話大家可能要再等一等先可以真正戥佢開心喇。
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