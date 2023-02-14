龔嘉欣 嘉欣Zoie情人節共享甜蜜 教泉叔落手整蛋糕氹未婚妻

嘉欣Zoie情人節共享甜蜜 教泉叔落手整蛋糕氹未婚妻

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：如果情人節你竟然斗膽乜都唔記得準備的話，除咗恭喜之外，真係唔知有咩好講喇。不過咁，只要有誠意又有心機補鑊，另一半應該都會消返啖氣嘅，一於跟住 龔嘉欣 同 譚凱琪 一齊跟住五星級酒店甜點主廚，學整玫瑰香檳紅桑子慕絲蛋糕氹返佢補數啦。

啱啱求婚成功嘅 王鎮泉 就因為想喺結婚前俾驚喜未婚妻，呢日就跟埋嘉欣同Zoie一齊去學整蛋糕，仲順便再了解吓情人節女士嘅心情同請教吓Zoie夫妻相處之道喇。

本身對整甜品都有唔少研究嘅嘉欣，呢日亦趁機跟師傅偷師，而Zoie仲爆自己過往整甜品嘅蝦碌事件，但係佢哋似乎就對泉叔可唔可以成功複製師傅嘅蛋糕有啲懷疑喇。

講到一年一度情人節，近嚟傳出疑幻似真緋聞嘅嘉欣，就話大個之後會同另一半互相計劃節目，不過女仔就提示女仔一定會鍾意有驚喜喇。至於Zoie已經榮升人母，所以就要先照顧好小朋友，先再同老公齊齊偷時間拍吓拖，仲爆會呷成日黐實老公嘅囡囡醋喇。

近日傳緋聞嘅嘉欣，雖然已經講過話係美麗的誤會，而呢日佢就話大家對自己嘅祝福同關心都會照單全收，不過就話大家可能要再等一等先可以真正戥佢開心喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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