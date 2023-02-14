嘉欣Zoie情人節共享甜蜜 教泉叔落手整蛋糕氹未婚妻

無線娛樂新聞台報導：如果情人節你竟然斗膽乜都唔記得準備的話，除咗恭喜之外，真係唔知有咩好講喇。不過咁，只要有誠意又有心機補鑊，另一半應該都會消返啖氣嘅，一於跟住 龔嘉欣 同 譚凱琪 一齊跟住五星級酒店甜點主廚，學整玫瑰香檳紅桑子慕絲蛋糕氹返佢補數啦。