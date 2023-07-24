龔嘉欣透露《靈戲逼人》結局兇手線索 阮嘉敏提議阮浩棕吳子沖濕吻賀收…
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無線娛樂新聞台報導：龔嘉欣透露《靈戲逼人》結局兇手線索 阮嘉敏提議阮浩棕吳子沖濕吻賀收視
TVB熱播劇《靈戲逼人》今個星期結局周，劇組呢日現身商場宣傳造勢，公佈收視佳績，連續兩周黃金時段節目收視冠軍，男主角張振朗病咗未能出席，龔嘉欣叫張振朗喺慶功宴識做就得，接近大結局，劇中殺死嘉欣嘅兇手線索慢慢揭露，觀眾紛紛估邊個係兇手！？
一眾演員畀咗啲貼士大家，嘉欣指兇手已經出現咗，覺得女鬼「雲柳芳」呢個角色身世好慘，希望結局有一個解脫，佢預告與張振朗一段離別戲，估唔到對方咁爆喊，江欣燕指平日張振朗係好搞笑。
阮浩棕同吳子沖喺劇中似兄弟又似CP，老友到有啲曖昧，觀眾對二人組CP非常受落，呢日佢哋玩遊戲更被迫咀嘴，令現場觀眾尖叫聲不絕，而阮嘉敏提議佢哋濕吻賀收視。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台