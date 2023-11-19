龔嘉欣急返港見證新店開張 日籍緋聞男友現身結婚未有耐
廣告
無線娛樂新聞台報導：早前先圓夢展開餐飲事業嘅 龔嘉欣 呢日同好拍檔 黎諾懿 再現身佢哋合作嘅新店開幕，近日正喺深圳拍新劇《企業強人》嘅嘉欣，仲係特別同劇組請幾個鐘頭假返港出席，見證自己另一個BB出世嘅時刻呀。
嘉欣仲話非常感謝同事們嘅努力，等自己可以放心開工唔使太擔心呀。呢日同諾懿合作過嘅 夏文汐 都罕有現身支持，而早前度過結婚周年嘅諾懿，呢日太太亦都靚靚到場支持，不過佢就話仲爭太太一餐飯，會等明年十周年一次過大搞補數喎。
同嘉欣傳緋聞嘅日籍型男甜品大師呢日亦有現身，嘉欣被追問婚事就話太長遠，自己未有耐做新娘同媽媽喎。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台