龔嘉欣急返港見證新店開張 日籍緋聞男友現身結婚未有耐

無線娛樂新聞台報導：早前先圓夢展開餐飲事業嘅 龔嘉欣 呢日同好拍檔 黎諾懿 再現身佢哋合作嘅新店開幕，近日正喺深圳拍新劇《企業強人》嘅嘉欣，仲係特別同劇組請幾個鐘頭假返港出席，見證自己另一個BB出世嘅時刻呀。