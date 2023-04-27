12日 鄧麗欣歐遊有艷遇被同性讚美 馬志威跟腱斷裂仍未康復

鄧麗欣歐遊有艷遇被同性讚美 馬志威跟腱斷裂仍未康復

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：鄧麗欣同馬志威呢日出席主演嘅新戲《12日》首映禮，受疫情影響，電影由舊年推遲到而家上映，佢哋一直期待作品同大家見面，鄧麗欣亦透露簽新經理人公司嘅原因。

鄧麗欣簽約新公司後，難得有一個悠長假期，佢把握時間去歐遊，更自爆喺當地有艷遇被同性讚美；同場嘅馬志威早前因踢波跟腱斷裂，目前仍在治療中，多得媽咪及女友悉心照顧。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟Twins鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 