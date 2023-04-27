鄧麗欣歐遊有艷遇被同性讚美 馬志威跟腱斷裂仍未康復
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無線娛樂新聞台報導：鄧麗欣同馬志威呢日出席主演嘅新戲《12日》首映禮，受疫情影響，電影由舊年推遲到而家上映，佢哋一直期待作品同大家見面，鄧麗欣亦透露簽新經理人公司嘅原因。
鄧麗欣簽約新公司後，難得有一個悠長假期，佢把握時間去歐遊，更自爆喺當地有艷遇被同性讚美；同場嘅馬志威早前因踢波跟腱斷裂，目前仍在治療中，多得媽咪及女友悉心照顧。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台