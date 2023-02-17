澳洲華裔小姐2022丨陳展鵬讚安德尊與佳麗鬥戲夠好笑 喬西美莎奪冠軍及…
由TVB Anywhere 呈獻TV Media Australia主辦嘅《2022澳洲華裔小姐競選總決賽》日前喺悉尼The Star Event Centre圓滿舉行。經過地區賽嘅多輪選拔和決賽當晚多個環節角逐，來自悉尼賽區嘅8號喬西美莎囊括冠軍及「最上鏡小姐」兩大榮銜，亞軍及季軍分別由來自珀斯賽區嘅6號周欣怡及悉尼賽區嘅12號孫曉昱獲得，由決賽佳麗互相投票選出「友誼小姐」則由墨爾本賽區嘅9號尹蕊獲得，當晚盛況透過TVB Anywhere電視盒子及TVBAnywhere+應用程式全球同步直播。
今年總決賽特別邀請TVB藝人陳展鵬擔任星級評判兼表演嘉賓，以及TVB金牌主持人安德尊（大王）擔任大會司儀，為大家帶嚟一場氣氛高漲嘅選美盛事。電視廣播（國際）有限公司國際業務部總監李德基先生亦到場觀賞及支持。大會同時邀請早前往香港參加TVB 《聲夢傳奇2海外踢館賽》嘅澳洲海選亞軍蔣沁忻（Gina）擔任開場表演嘉賓，以精彩歌舞為比賽揭開序幕，帶領9位活力四射嘅佳麗華麗登場，並逐一自我介紹，表現自信一面。
今年比賽主題係「黑夜綻放彩虹」，鼓勵一眾佳麗喺賽程活動中自信地展現自身魅力，9位總決賽佳麗分別來自悉尼、墨爾本、珀斯、坎培拉以及阿德萊德賽區，分別有1號 Charlene 戴佳樂（悉尼）、5號 Kitty柴銘悅（墨爾本）、6號Kelly 周欣怡（珀斯）、7號 Melody 張嘉鳴（阿德萊德）、8號 Chelsea喬西美莎（悉尼）、9號 Remolly 尹蕊（墨爾本）、10號Betty胡爽晨（珀斯）、12號 Patricia 孫曉昱（悉尼）及13號 Evan王愛雯 （堪培拉）。
序幕歌舞過後，一眾佳麗各自以「彩虹盡頭」為題穿上相關自選主題服裝，把美態及個性顯露無遺。喺最獲注目嘅泳裝環節前，陳展鵬被問及評分標準係咩，佢即場笑言:「呢個問題太難回答啦！因為太太都在場。作為專業嘅評審，泳裝當然好吸引眼球。咁如果身形好似我太太呢，我就會畀好高分喇！」全場觀眾聽罷不禁失笑拍掌。
泳裝環節期間，大王即以和彩虹顏色相關嘅刁鑽題目考驗佳麗急才，面對呢啲高難度問題，一眾佳麗均表現機智，淡定應對。宣佈5強後，比賽進入最後競選環節本年度萬千星輝頒獎典禮「最佳劇集」《下流上車族》嘅演戲比拼，各佳麗落力飾演戲中車蔓蔓及Emma婆婆，與扮演媽咪及車志明嘅大王進行較量互動，贏得觀眾熱烈掌聲笑聲。
《2022澳洲華裔小姐競選總決賽》桂冠最終由8號喬西美莎摘得，佢表示感到得獎一刻係人生最開心嘅時刻，恍如夢想成真，整個比賽過程中最困難就係減肥，佢會繼續努力以最好狀態代表澳洲參加國際中華小姐。除咗大會獎項，活動仲頒發咗兩個特別獎項：12號Patricia 孫曉昱獲公眾票選為「Quilton網上最受歡迎佳麗」、而7號Melody 張嘉鳴則獲得「最美笑容獎」。
對於今次競選總決賽，陳展鵬表示：「今次比賽我最欣賞就係大王同佳麗嘅演戲比拼，好好睇好好笑！至於賽果，三甲其實係我預期。今屆佳麗嘅表現比我想像中更優秀，到時返香港角逐國際中華小姐都一定得啊！」另一方面，《2023澳洲華裔小姐競選》快將接受報名。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節應如何選購禮物給伴侶？
情人節快來臨，揀好禮物未呢？小編為各位錫伴侶的讀者精選出18大實用情人節禮物2023女朋友篇及男朋友篇推介，平價及名牌都有！另外，不少酒店及餅店都有推出情人節朱古力禮盒，例如半島酒店、GODIVA、Venchi等，而MUJI更推出自製朱古力DIY，手殘男女也能做到！即看：情人節朱古力禮盒2023。想自己動動手的朋友們有福了，大家可以在家跟著情人節甜品食譜，自我製造「多巴胺」。
讀者留言