2023娛樂大事回顧 娛圈婚變成陌路人

無線娛樂新聞台報導：回顧2023年娛樂圈的確喜事重重，生B、嫁囍都全年暢旺，不過幸福快樂非必然，傳說中有句說話「合久必分」，過去一年娛圈都不幸地有多對夫妻「一語成讖」，離婚變成陌路人，林嘉欣同導演袁劍偉喺七月宣布結束12年夫妻關係，外界有傳兩人係為咗分身家反目而離婚，嘉欣否認呢個傳聞，離婚後嘉欣工作不受影響，並喺12月初喺台灣出席活動時就以另一個方式相處嚟表示同前夫關係，指兩人仍是一家人嘅關係，覺得離婚並不是一個終點，始終兩人有一對小朋友，仲話小朋友適應能力好強，有因為父母離婚異而覺得缺少任何事情，過時過節仍然會一家人度過，大人同小朋友都一樣開心，大家會互相祝福。