2023娛樂大事回顧 娛圈婚變成陌路人
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無線娛樂新聞台報導：回顧2023年娛樂圈的確喜事重重，生B、嫁囍都全年暢旺，不過幸福快樂非必然，傳說中有句說話「合久必分」，過去一年娛圈都不幸地有多對夫妻「一語成讖」，離婚變成陌路人，林嘉欣同導演袁劍偉喺七月宣布結束12年夫妻關係，外界有傳兩人係為咗分身家反目而離婚，嘉欣否認呢個傳聞，離婚後嘉欣工作不受影響，並喺12月初喺台灣出席活動時就以另一個方式相處嚟表示同前夫關係，指兩人仍是一家人嘅關係，覺得離婚並不是一個終點，始終兩人有一對小朋友，仲話小朋友適應能力好強，有因為父母離婚異而覺得缺少任何事情，過時過節仍然會一家人度過，大人同小朋友都一樣開心，大家會互相祝福。
2012年同黎明離婚嘅樂基兒，2017年同拍拖兩年男友Ian結婚，至今年2月喺社交平台暗示已離婚，到9月現身活動時親身回應婚變，仲話唔應以對錯嚟形容互相，兩個人唔能夠繼續一齊可能係時間問題。異地戀難，異地婚姻難上加難，台灣凍齡女神徐若瑄都難途厄運，喺12月無預警發表離婚聲明，宣布同新加坡富商李雲峰結束九年婚姻，指盡咗最大努力仍然未能克服相方差異，已經喺11月結束婚姻，但兩人會付出最大嘅愛守護兒子。
內地方面章子怡冋汪峰喺10月官宣離婚，8年婚姻告終，兩人雖然並未有交代離婚因由，但字裡行間就透露分離不代表辜負，暗示非第三者介入婚姻，未來會繼續以家人身份共同撫養子女。而日本方面廣末涼子6月被爆出軌，7月同老公離婚，斬斷13年婚姻。台灣藝人藍正龍同周幼婷今年6月驚爆束9年婚姻，表示與前妻好聚好散仍是朋友。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台