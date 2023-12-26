2023娛圈風雲人物 2023娛樂大事回顧：細數娛樂圈年度風雲人物

2023娛樂大事回顧：細數娛樂圈年度風雲人物

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：仲有一個星期就會送走2023年，今年我哋告別疫情﹐各行各業復常，娛圈亦重現生氣，歌影視界逐步起飛，亦迎來唔少奇跡同magic moment，今日同大家回顧2023年創造奇跡嘅風雲人物。

視壇方面今年嘅風頭人物非新聞女王 佘詩曼 莫屬，回巢拍劇嘅阿佘氣場十足演活新聞女王文慧心，唔止受香港觀眾歡迎，帶起追劇熱潮，連內地嘅觀眾一樣咁鍾意Man姐，播出期間雄霸微博熱搜。無論對白、服裝、髮型、劇情、微表情甚至Man姐嘅指甲都可以成為網民嘅熱話，Man姐唔止帶紅自己，連成個劇組嘅士氣都帶起埋，為2023視壇創造一個新聞女王嘅盛勢，為港劇爭光。

歌壇方面要數風頭躉，入行40年突然成為年度潮流Icon嘅 尹光 可以話當之無愧，因為AI掘起，有人創意神改AI尹光演繹唔少大熱歌曲，年屆79嘅尹光緊隨潮流食住個勢，以真人演繹林家謙嘅《一人之境》，再出埋新歌《Dear Myself》，被網民賜封光B，成為新一代人氣Icon，又成功殺上紅館開騷，入場嘅有老友記之餘亦有唔少年輕觀眾，全場一齊大合唱Fly High，可以話老而彌堅。

另外樂壇亦有一位創造出完全唔Litte Magic嘅 炎明熹，今年先18歲嘅佢出道短短兩年成功開首個個人演唱會，今年推出嘅歌曲《Little Magic》、《回甘》、《大開眼界》、《今生今世》同《Crystal Clear》等收穫唔少好評。Gigi同時喺內地人氣強勁，經常亮相唔同綜藝節目，而香港方面更成為搜尋網站2023十大熱搜娛樂圈人物第二位，大家都看好Gigi會成為新一代小天后。

影壇方面，楊紫瓊同梁朝偉今年喺國際影壇分別大放異彩，Michelle創紀錄榮封史上首位奧斯卡華裔影后，而偉仔今年獲得內地嘅金雞影帝，成為史上首位三金最佳男主角之外，仲喺威尼斯影展獲得最高殊榮嘅終身成就金獅獎，有咁大嘅殊榮，難怪偉仔都忍唔住喺領獎時落淚。

網民點睇？

🔥支持炎明熹💪🏻加油💜💜💜

支持炎明熹Gigi💜🔥

繼續加油炎明熹，支持你

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 