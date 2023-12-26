2023娛樂大事回顧：細數娛樂圈年度風雲人物
視壇方面今年嘅風頭人物非新聞女王 佘詩曼 莫屬，回巢拍劇嘅阿佘氣場十足演活新聞女王文慧心，唔止受香港觀眾歡迎，帶起追劇熱潮，連內地嘅觀眾一樣咁鍾意Man姐，播出期間雄霸微博熱搜。無論對白、服裝、髮型、劇情、微表情甚至Man姐嘅指甲都可以成為網民嘅熱話，Man姐唔止帶紅自己，連成個劇組嘅士氣都帶起埋，為2023視壇創造一個新聞女王嘅盛勢，為港劇爭光。
歌壇方面要數風頭躉，入行40年突然成為年度潮流Icon嘅 尹光 可以話當之無愧，因為AI掘起，有人創意神改AI尹光演繹唔少大熱歌曲，年屆79嘅尹光緊隨潮流食住個勢，以真人演繹林家謙嘅《一人之境》，再出埋新歌《Dear Myself》，被網民賜封光B，成為新一代人氣Icon，又成功殺上紅館開騷，入場嘅有老友記之餘亦有唔少年輕觀眾，全場一齊大合唱Fly High，可以話老而彌堅。
另外樂壇亦有一位創造出完全唔Litte Magic嘅 炎明熹，今年先18歲嘅佢出道短短兩年成功開首個個人演唱會，今年推出嘅歌曲《Little Magic》、《回甘》、《大開眼界》、《今生今世》同《Crystal Clear》等收穫唔少好評。Gigi同時喺內地人氣強勁，經常亮相唔同綜藝節目，而香港方面更成為搜尋網站2023十大熱搜娛樂圈人物第二位，大家都看好Gigi會成為新一代小天后。
影壇方面，楊紫瓊同梁朝偉今年喺國際影壇分別大放異彩，Michelle創紀錄榮封史上首位奧斯卡華裔影后，而偉仔今年獲得內地嘅金雞影帝，成為史上首位三金最佳男主角之外，仲喺威尼斯影展獲得最高殊榮嘅終身成就金獅獎，有咁大嘅殊榮，難怪偉仔都忍唔住喺領獎時落淚。
網民點睇？
🔥支持炎明熹💪🏻加油💜💜💜
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