2023娛樂大事回顧：細數娛樂圈年度風雲人物

無線娛樂新聞台報導：仲有一個星期就會送走2023年，今年我哋告別疫情﹐各行各業復常，娛圈亦重現生氣，歌影視界逐步起飛，亦迎來唔少奇跡同magic moment，今日同大家回顧2023年創造奇跡嘅風雲人物。