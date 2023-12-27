2023娛樂大事回顧：疫後娛圈BB排隊出世

無線娛樂新聞台報導：噚日同大家睇過年度風雲人物，今日就一齊重溫2023年迎接小生命加入生活嘅動人時刻，告別疫情生活復常之下，唔止娛圈重現生氣，藝人嘅家庭生活亦一樣生氣十足，無論係新手父母定係經驗十足，BB來了都一樣令人感嘆生命嘅奇蹟。