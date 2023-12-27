2023娛樂大事回顧：疫後娛圈BB排隊出世
袁偉豪同張寶兒2020年結婚，直至今年宣佈已經懷孕，BB「袁咕碌」11月出世，阿Ben同Bowie亦分享一索得男嘅嘉悅。
至於生第二胎嘅 孫慧雪 雖然已經有過分娩經驗，不過亦坦言迎接BB出世一樣心情緊張，誕下9磅巨B嘅佢仲話多得丈夫一直於身邊陪伴呀。
朱慧敏 今年亦都升呢做媽媽，迎接非常可愛嘅千金出世，聽佢錄音仲已經感受到新任媽媽嘅喜悅，佢仲話會盡量自己照顧小朋友呀。
而影視作品有唔錯成績嘅 余香凝 今年迎來第二胎，仲話今次比第一胎放鬆，Jennifer亦話心情放鬆下整個懷孕生產過程都非常輕鬆呀。
關曜儁 同圈外太太今年亦都升呢變成父母，佢哋仲話小公主出世之後，有意龍年再追多個BB仔咁話。
同樣榮升媽媽嘅仲有 江若琳 ，Elaine仲非常珍惜同BB嘅相處時光，每晚都當拍拖咁攬實BB唔願放手咁話呀。
台灣方面Selena亦誕BB小腰果，好姊妹Ella接受訪問時亦提到Selena非常努力先可以成為媽媽呀。
第2度成為Daddy嘅陳柏宇，日前指太太將會同大女放假出遊，自己就會同細女留港喇，Jason仲話太太分娩時比上次冷靜，但係一樣感動到眼淚直流呀。
陳凱琳 年初亦再為 鄭嘉穎再誕一子，成屋陽剛氣十足，Grace閃電式修身復工時，仲提到BB長大速度非常快，自己都唔捨得咁話呀。
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