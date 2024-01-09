萬千星輝頒獎典禮｜男女主持十強拍攝場刊 陳貝兒周奕瑋成大熱人選
最佳男主持候選人 區永權 周奕瑋 許文軒 洪永城 黎諾懿 林正峰 林溥來 李思捷 陸浩明 冼靖峰 以及最佳女主持候選人包括 陳貝兒 陳庭欣 車婉婉 蔡思貝 李佳芯 梁芷珮 麥美恩 吳幸美 潘靜文 黃翠如 。
Janis陳貝兒連續兩年獲得最佳女主持殊榮，今年再度憑《無窮之路III-無垠之疆》、《慈善星輝仁濟夜》、《萬千星輝賀台》入圍，Janis話非常開心：「《無窮之路》拍咗3年係好難忘回憶，之前兩個獎都放喺廳當眼位置，激勵自己繼續努力。」對獲獎與否隨緣，佢亦希望會拍攝新一輯節目。
而《潮什麼系列》主持梁芷珮亦憑《澳洲潮什麼》、《南極潮什麼》入圍競逐最佳女主持，勝算雖然唔低，但佢就話冇信心殺入5強，因為對手好強勁，自己特別睇好黃翠如，除咗兩人係舊同事之外，都好鍾意睇佢做旅遊節目，另外又好想車婉婉獲獎，因為自己都係《中年好聲音》捧場客，覺得節目好好睇。
TVB娛樂新聞台兩位主持周奕瑋同許文軒都成功打入最佳男主持同飛躍進步男演員十強，Jarvis仲成為男主持人大熱之一，對此佢感到好意外，覺得2023係自己豐收嘅一年，嘗試到唔同類型節目，令佢今年嘅成績表變得多元化，會懷住信心迎接頒獎禮。而Edmond有份影場刊已經好興奮，覺得能夠為自己紀錄件事，係個美好回憶，佢都話睇好Jarvis得獎。
人氣節目《東張西望》中嘅吳幸美、區永權、林溥來等都有份入圍十強，佢哋好多謝各方好友支持，幸美話會做得更好報答觀眾，而Patrick Sir就收到好多朋友投佢一票後嘅鼓勵，令佢格外窩心。
網民點睇？
陳貝兒係我吔嘅偶像，她能言善道，反應敏捷，不怕艱苦有責任心，外表美貌，身材高挑，在無窮之路上山下海，使我們認識國內很多地方的改變，陳小姐當選最佳主持真是實至名歸。👍👍👍💯💯💯👏👏👏
貝兒加油😊
李佳芯❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉
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