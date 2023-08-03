獨家丨2023港姐拍泳照落水如出水芙蓉 速學越南話自信展現學習成果
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無線娛樂新聞台報導：《2023 香港小姐競選》16位佳麗早前出發前往越南峴港及會安拍攝外景並接受連串集訓，16位佳麗喺拍攝泳照當日，佢哋唔止喺陸地上擺甫士，更落水展現出水芙蓉一刻。
眾人由天光拍到天黑，美麗背後成個團隊付出好多工夫，現場有專人教佳麗落水閉氣，好在最尾難唔到佢哋，16位佳麗為方便與當地人交流，宣揚香港文化，佢哋上堂學習越南話，自信展現學習成果，更教導TVB娛樂新聞台主持王鎮泉Jeoffrey講幾句越南話。
師姐謝嘉怡同梁凱晴全程陪同佳麗們上堂，梁凱晴有細心留意每位佳麗嘅表現，大讚佢哋好畀心機學習，而老師讚5號梁倩淇越南話發音標準，12號梁晶晶用越南話自我介紹更獲老師好評。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台