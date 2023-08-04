莊子璇郭珮文王敏慈被視為大熱 陶大宇首見候選佳麗：每位都係大贏家…
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無線娛樂新聞台報導：莊子璇郭珮文王敏慈被視為大熱 陶大宇首見候選佳麗：每位都係大贏家
《2023香港小姐競選》將於8月27號隆重舉行，16位候選佳麗呢日現身一個健康產品活動，即場大玩遊戲，同場有品牌代言人陶大宇。
陶大宇首次見候選佳麗，對佢哋印象就係年輕青春，陶大宇覺得每一位佳麗都係大贏家，資深導師去教佢哋書本以外嘅嘢，陶大宇認為好難講邊個有冠軍相，始終要睇佳麗們到時臨場反應及運氣。
15號莊子璇、16號郭珮文及17號王敏慈被視為大熱，莊子璇坦言有壓力，佢會將壓力轉化為動力，郭珮文認為最重要係自己做好啲，王敏慈亦會畀心機努力。港姐競選舉行在即，佳麗們都節制飲食，吃得清淡又健康，經過3個月相處，一眾佳麗感情倍增，互相幫忙同學習。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台