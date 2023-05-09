2023香港小姐競選｜全球招募正式展開 過來人分享參選心得
報名連結： https://misshk.tvb.com/2023/form.php
呢日 馮盈盈 陳曉華 謝嘉怡 宋宛穎 梁凱晴 邵初 林鈺洧 許子萱 梁超怡 同 邢慧敏 都現身活動，仲分享佢哋參選同之後發展嘅感受。其中FYY就認為參選充滿任何可能性，而近來正重返校園攻讀碩士課程嘅佢，就話最近已經考完試，將會投入《逆天奇案2》嘅拍攝呀。
而Hera就爆原來參選時自己為才藝表演而狂拉筋練一字，雖然當時有啲辛苦，不過而家回想參選時就會令自己有更大力量向前邁進喇。至於 謝嘉怡 當年喺疫情下參選，轉眼3年過去佢都覺得歲月匆匆呀，仲話好似只係舊年嘅事一樣。
Sabrina同Carina參選時其中一個環節要喺水中拍攝令佢哋印象都非常深刻，呢日重提當時都覺得係非常有趣嘅經驗，仲話大家都提起勇氣去參與，希望大家都一樣勇於踏出呢一步呀。而邵初就覺得認識一班好朋友係參選最好嘅回憶呀。
而應屆各位港姐轉眼就接近卸任，林鈺洧 許子萱 梁超怡 同 邢慧敏 就話已經開始不捨，佢哋仲話係非常難得嘅經驗，仲話如果時光倒流一樣會選擇參選呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！