2023香港小姐競選｜全球招募正式展開 過來人分享參選心得

2023香港小姐競選｜全球招募正式展開 過來人分享參選心得

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選》正式展開全球招募，呢日舉行嘅記者會就宣佈即時開始接受報名，而一班歷屆港姐亦都出席呼籲合資格嘅靚女踴躍參與呀。

報名連結： https://misshk.tvb.com/2023/form.php

呢日 馮盈盈 陳曉華 謝嘉怡 宋宛穎 梁凱晴 邵初 林鈺洧 許子萱 梁超怡 同 邢慧敏 都現身活動，仲分享佢哋參選同之後發展嘅感受。其中FYY就認為參選充滿任何可能性，而近來正重返校園攻讀碩士課程嘅佢，就話最近已經考完試，將會投入《逆天奇案2》嘅拍攝呀。

而Hera就爆原來參選時自己為才藝表演而狂拉筋練一字，雖然當時有啲辛苦，不過而家回想參選時就會令自己有更大力量向前邁進喇。至於 謝嘉怡 當年喺疫情下參選，轉眼3年過去佢都覺得歲月匆匆呀，仲話好似只係舊年嘅事一樣。

Sabrina同Carina參選時其中一個環節要喺水中拍攝令佢哋印象都非常深刻，呢日重提當時都覺得係非常有趣嘅經驗，仲話大家都提起勇氣去參與，希望大家都一樣勇於踏出呢一步呀。而邵初就覺得認識一班好朋友係參選最好嘅回憶呀。

而應屆各位港姐轉眼就接近卸任，林鈺洧 許子萱 梁超怡 同 邢慧敏 就話已經開始不捨，佢哋仲話係非常難得嘅經驗，仲話如果時光倒流一樣會選擇參選呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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