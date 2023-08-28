2023香港小姐競選｜大熱莊子璇當選冠軍 家人佈置送水果開香檳慶祝
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無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選決賽》星期日晚選出各個獎項，15號莊子璇成為今屆冠軍、亞軍王怡然就同時獲得最上鏡小姐、至於季軍就落入王敏慈手中。
成為出爐新一屆香港小姐嘅 莊子璇 喺接受完各大傳媒訪問之後，深夜返抵寓所時依然心情興奮，而一直喺現場支持嘅家人事後立即趕返屋企為Hilary佈置，迎接出爐冠軍，仲準備大量佢心愛嘅水果、鮮花同香檳慶祝。
Hilary嘅媽咪同哥哥就話喺現場觀戰心情非常緊張，莊媽媽仲爆話哥哥緊張到不得了，Hilary仲話要多謝佢哋參選過程間嘅支持同鼓勵呀。呢日莊媽媽仲話，原來Hilary參選都係因為親友嘅連番推薦鼓勵，仲連報名表都填好晒，加上Hilary暑假空閒，最後就決定報名更一舉奪冠呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台