2023香港小姐競選丨決賽起用AI司儀Evelyn 眾佳麗對度身問答環節感…
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無線娛樂新聞台報導：2023香港小姐競選丨決賽起用AI司儀Evelyn 眾佳麗對度身問答環節感刺激
今屆2023香港小姐決賽，將會打破傳統融入大量人工智能嘅元素，司儀更加係破天荒起用AI美女 Evelyn 嚟擔任，Evelyn係揉合過去50屆香港小姐冠軍嘅優點而生成。
除咗有AI主持外，今屆仲會按各佳麗嘅DNA，以AI為佢哋制定問題，令一眾佳麗都話，即使佢哋睇晒過往港姐嘅問答環節都冇用呀！5號梁倩淇話因為今屆嘅問答環節完全冇路捉，令佢覺得相當有挑戰性，而10號陳霈錤親指因為到時啲問題係好隨機，令佢覺得相當刺激喇。9號潘明璇指知道問題係同自己性格match返，所以佢都好好奇會係啲咩問題，而16號郭珮文就擔心啲問題太神奇，到時自己會反應唔切喇。對於選美同科技結合，13號陳曉彤讚嘆相當創新，亦令佢好期待。
決賽當晚仲有多個環節運用咗AI科技，事前幕後就用數據，混合生成多位理想港姐嘅樣，見到呢啲樣，一眾候選佳麗都紛紛點評。雖然AI出品相當完美，但眾佳麗就話唔擔心畀AI取代，15號嘅莊子璇就覺得人嘅同理心係AI冇得比，而17號王敏慈就覺得人類嘅感情亦係AI冇法取代嘅原因呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台