2023香港小姐競選 17位候選佳麗首晤傳媒 各自抽出所屬號碼

17位候選佳麗首晤傳媒 各自抽出所屬號碼

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：萬眾期待嘅選美盛事《2023香港小姐競選》新一屆入圍佳麗出爐，17位候選佳麗首晤傳媒，一眾佳麗以白色連身裙登場，大部分佳麗身材高䠷、仙氣十足。

17位候選佳麗即場抽出所屬號碼，逐一向大家自我介紹，包括1號吳詠婷(Anna)、2號黃泳嘉(Jessica)、3號鄧凱文(Eris)、4號王怡然(Lynn)、5號梁倩淇(Debbie)、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛(Victoria)、8號姜依宁(Jenny)、9號潘明璇(Michelle)、10號陳霈錤(Hera)、11號周婷(Jennifer)、12號梁晶晶(Nicole)、 13號陳曉彤(Cindy)、14號陳怡名(Zora)、15號莊子璇(Hilary)、16號郭珮文(Juliana)、17號王敏慈(Lovelle)。

經過網民前一晚截至呢日下晝限時投票活動，最終由15號莊子璇最先得到網民歡心，得票最高成為「一見鍾意佳麗」，16號郭珮文及17號王敏慈分別位居第二同第三，佢哋多謝大家喜愛同支持。

被受網民關注嘅17號王敏慈喺內地讀書，廣東話方面唔夠流利，王敏慈努力學習，目前跟家人及朋友每日講廣東話；17位候選佳麗密密接受特訓，佢哋發現自己進步神速，眾佳麗將出發前往越南拍外景，佢哋覺得護膚同防曬最重要。

原本有18位入圍佳麗，不過賀怡雯(Lea)喺記招前一日臨時退選，TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲指賀怡雯未能承受壓力，所以接受賀怡雯退出。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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