港姐2023丨曾志偉讚26位候選佳麗高質 終極面試加入AI及ChatGPT…
選美界盛事《2023香港小姐競選》經過兩輪面試後，今年同過往有別嘅係，26位脫穎而出嘅候選佳麗，呢日再嚟到電視城，為終極面試進行錄影及見評審。
今次終極面試除咗有名模名人助陣，仲柔合咗時下最hit嘅AI功能，就連曾志偉都覺得好創新，佢係訪問入面就表示，因為今年港姐係第51年，踏入一個新紀元，所以想添加多啲新嘢，好似ChatGPT同AI咁，所以喺面試同問答環節都用咗好多AI嘅嘢。
呢日現身終極面試嘅評審仲有馬詩慧、陳繹嵐、謝嘉怡同何沛珈等，馬詩慧同陳繹嵐都對今次加入AI元素覺得好新奇，佢哋又透露自己嘅選美準則呀。至於作為師姐嘅謝嘉怡同何沛珈，就同大家分享佢哋嘅親身經歷喇。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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