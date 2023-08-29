2023香港小姐競選｜得獎港姐再接受獎項 亞軍王怡然回應家族傳聞
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無線娛樂新聞台報導：應屆香港小姐嘅四位得獎佳麗，今日繼續接受贊助商頒發嘅獎項，而其中亞軍兼最上鏡小姐 王怡然 就被指父母喺內地牽涉錢債事件。
呢日Lynn被傳媒問及呢個傳聞時，曾一度哽咽落淚，佢受訪時就指係因自己連奪兩獎所致。至於冠軍 莊子璇 就話依然未習慣冠軍呢個名銜，仲話聽到大家咁叫自己會有啲尷尬呀。
經過一段時間訓練之後，佢哋都有以唔同方法減壓，Lynn就靠睇棟篤笑笑返餐再趁機學廣東話，而Hilary仲話如果有機會希望他日可以嘗試拍劇呀。
至於 王敏慈 同 姜依宁 就透露佳麗們原來約定完賽後齊齊去澳門玩，不過佢哋因為獲獎後行程問題就未必可以參與，但係就話一定要搵機會約埋一齊出遊放鬆吓呀。
網民點睇？
亞軍繼續努力、要想太多❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台