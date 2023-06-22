港姐2023丨準佳麗性感禮服出擊 高質靚女殺出重圍入第三輪面試
王怡然、王敏慈、Juliana、Cindy、E、莊子璇及Michelle等高質靚女殺出重圍，個個狀態大勇，為第三輪面試施展渾身解數，王敏慈透露面試表演古箏，Michelle則表演空中瑜伽，鍾嘉欣師妹Cindy今次專程由加拿大返港參選，順便探家人同朋友。
Ellie係應屆碩士畢業生，之前從事通訊科技工作，Ellie準備跳拉丁舞，亦有帶備泳衣及瑜伽衫，藝人趙璧渝繼續陪細妹面試，同時分享選美過程！
網民點睇？
莊子璇 she beautiful gorgeous pink dress nice smile pretty cute perfect match sweetheart ❤
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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