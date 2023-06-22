2023香港小姐競選 港姐2023丨準佳麗性感禮服出擊 高質靚女殺出重圍入第三輪面試

港姐2023丨準佳麗性感禮服出擊 高質靚女殺出重圍入第三輪面試

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：《2023香港小姐競選》進行第三輪面試，一眾準佳麗整裝待發一早抵達電視城，不少參賽者改變形象，大熱人選均性感禮服出擊，令人眼前一亮。

王怡然、王敏慈、Juliana、Cindy、E、莊子璇及Michelle等高質靚女殺出重圍，個個狀態大勇，為第三輪面試施展渾身解數，王敏慈透露面試表演古箏，Michelle則表演空中瑜伽，鍾嘉欣師妹Cindy今次專程由加拿大返港參選，順便探家人同朋友。

Ellie係應屆碩士畢業生，之前從事通訊科技工作，Ellie準備跳拉丁舞，亦有帶備泳衣及瑜伽衫，藝人趙璧渝繼續陪細妹面試，同時分享選美過程！

網民點睇？

莊子璇 she beautiful gorgeous pink dress nice smile pretty cute perfect match sweetheart ❤

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將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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