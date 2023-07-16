2023香港小姐競選丨16位佳麗分4組推廣香港 16號郭珮文遇熱情遊客隔空…
16位應屆港姐參選佳麗嘅越南外景拍攝，呢日就分成4組去當地嘅特色會安古城推廣香港。佢哋分別以才藝busking、製作特色T-Shirt、炮製港色小食甜品嚟向越南當地市民、或者其他國家遊客，推廣香港特色文化，並且要透過現場投票嚟選出最具人氣嘅一組。
為咗同越南市民溝通得更好，一眾佳麗就捉實老師嚟請教越南文，3號鄧凱文出發前就話雖然緊張，但都好期待同當地市民交流下，而9號潘明璇同4號王怡然 就即場示範啱啱學識號越南文。
呢次擺攤任務，黎諾懿、謝嘉怡、梁凱晴三位都會落場助陣幫手，諾懿去到現場已經勁受歡迎畀人捉住影合照，問到佢擔唔擔心佳麗們嘅攤位冇人幫襯？佢即拍心口話如果見到邊檔唔對路冇乜人埋去，自己就會幫手搵啲朋友過去呀！
不過一眾佳麗似乎唔太使諾懿擔心，因為佢哋4組嘅攤位都人頭湧湧，當中由17號王敏慈、15莊子璇、13號陳曉彤同 6號 胡睿涵組成嘅一組，更大玩古箏busking，吸引到唔少人圍觀，當中更有小朋友加入一齊跳舞呀！
而4號王怡然、16號郭珮文 Juliana、14號陳怡名同 9號潘明璇 嘅呢組，更多人到癱瘓，要工作人員幫手印衫，4位亦有求必應同大家影合照，其間仲有遊客對Juliana做出隔空錫臉嘅動作，令Juliana都覺得好好笑。
至於以美食俘虜遊客心嘅兩組，就好用心炮製美食，其中 7嘅毛志深、5號梁倩淇、1號吳泳婷同10 號陳霈錤 組成嘅甜品廚房組 就以糖不甩嚟對戰，由 2號 黃泳嘉 、8號 姜依宁、12號 梁晶晶 同 3 號鄧凱文 呢組製作嘅 楊枝甘露同雞蛋仔喇！
網民點睇？
莊子璇, 郭珮文, 王敏慈 are beautiful 😻 gorgeous nice 😊 smiling 😊 pretty 😍 cute 🥰 perfect 🤩 match sweetheart kindness triples votes 🗳️💕😍😻 ❤😊
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