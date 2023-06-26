2023香港小姐競選丨11位候選佳麗進行變髮 眾人稱轉髮型後添自信

2023香港小姐競選丨11位候選佳麗進行變髮 眾人稱轉髮型後添自信

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：經過三輪面試之後，《2023香港小姐競選》終於選出入圍佳麗，呢日其中11位候選佳麗現身髮型屋整頭，雖然係第一次以候選人身份見傳媒，但個個都表演大方淡定。

面試時以一頭搶眼金髮令人印象深刻嘅Juliana郭珮文，經過髮型師改造後稍為染深返髮色，佢話自己個金色頭keep咗兩年，而家染深色咗可能大家會唔認得佢。而Hilary莊子璇就keep返個瀏海，話感覺上會young啲呀。講到傳媒幫佢哋封咗唔同稱號，Hilary就話聽到好多媒體叫佢「翻版乜乜乜」，自己開心嘅係因為前輩們都好靚，但佢最希望係做返自己莊子璇1.0，至於Juliana就話唔介意大家標注佢嘅身材呀。

趙壁渝嘅妹妹 Gladys趙穎琪 同 Michelle潘明璇嘅髮型呢日都只係稍作修剪，兩個都話對自己嘅新髮型幾滿意呀。

至於 Victoria 毛志琛、 Zora陳怡名 同 應屆DSE考生 Hanna 胡睿涵，就表示變髮後自信心都提升咗。Jennifer周婷、Hera陳霈錤、Anna吳詠婷 同 Kitty 王藝淳，雖然只係喺競選嘅起步，佢哋都話經過呢次變髮令佢變得好有信心呀。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 