2023香港小姐競選丨11位候選佳麗進行變髮 眾人稱轉髮型後添自信
面試時以一頭搶眼金髮令人印象深刻嘅Juliana郭珮文，經過髮型師改造後稍為染深返髮色，佢話自己個金色頭keep咗兩年，而家染深色咗可能大家會唔認得佢。而Hilary莊子璇就keep返個瀏海，話感覺上會young啲呀。講到傳媒幫佢哋封咗唔同稱號，Hilary就話聽到好多媒體叫佢「翻版乜乜乜」，自己開心嘅係因為前輩們都好靚，但佢最希望係做返自己莊子璇1.0，至於Juliana就話唔介意大家標注佢嘅身材呀。
趙壁渝嘅妹妹 Gladys趙穎琪 同 Michelle潘明璇嘅髮型呢日都只係稍作修剪，兩個都話對自己嘅新髮型幾滿意呀。
至於 Victoria 毛志琛、 Zora陳怡名 同 應屆DSE考生 Hanna 胡睿涵，就表示變髮後自信心都提升咗。Jennifer周婷、Hera陳霈錤、Anna吳詠婷 同 Kitty 王藝淳，雖然只係喺競選嘅起步，佢哋都話經過呢次變髮令佢變得好有信心呀。
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